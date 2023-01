Bodenseekreis (ots) - Owingen Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zwischen den Wegen" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zum Haus, während sich die Familie im Kurzurlaub befand. Über das Diebesgut ist noch nichts Genaues bekannt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die ...

