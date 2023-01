Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisste Frau tot aufgefunden

Bad Wurzach/ Landkreis Ravensburg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Samstag, den 10.12.2022 vermisste Maria R. hat sich erledigt. Die 77-Jährige wurde am Sonntag, den 01.01. tot in einem See bei Bad Wurzach gefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden des Todes der Frau. Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 13.12.2022:

Bad Wurzach

77-jährige Maria R. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Samstag, den 10.12. wird die 77 Jahre alte Maria R. aus Bad Wurzach vermisst. Gegen 7.15 Uhr hatte sie ihre Wohnanschrift verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Als mögliche Hinwendungsorte kommen die Bereiche in und um Bad Wurzach sowie Biberach an der Riß und Lindau in Frage.

Die Vermisste ist ca. 160 - 165 cm groß, von normaler Statur und hat kurze, weiße, wellige Haare. Hinweise auf die getragene Kleidung liegen nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg sucht nach der 77-Jährigen und bittet die Bevölkerung unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Verbleib von Maria R.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-wurzach-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell