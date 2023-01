Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeieinsätze in Wohnunterkunft

Wegen eines Randalierers musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zweimal in eine Wohnunterkunft in der Weststatt ausrücken. Ein 34 Jahre alter Mann schlug vehement gegen die Türen seiner Zimmernachbarn und schrie herum. Gegenüber anderen Personen gab er sich aggressiv. Nachdem die Polizei ihn kurz nach Mitternacht zur Ruhe ermahnte und ihm eine Übernachtung in einer Arrestzelle androhte, zeigte sich der Aggressor erst einsichtig, setzte sein Treiben aber nach Weggang der Beamten unbeeindruckt fort. Diese machten ihre Androhung beim zweiten Anrücken eine halbe Stunde später wahr und nahmen ihn in Gewahrsam. Der 34-Jährige hat nun die Kosten für den unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei zu tragen.

Ravensburg

Feuerwehreinsatz am Sonntagabend

Wegen einer abgebrannten grünen Tonne sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Brühlstraße ausgerückt. Die Tonne hatte aus unbekannten Gründen begonnen zu brennen und war zu einer grünen Pfütze geschmolzen, die weiter brannte. Ein nahegelegener Baum fing ebenfalls kurzzeitig Feuer. Eine Polizeistreife bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Wehrleute, die den Brand vollständig löschten. Die Polizei geht von Brandlegung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die konkrete Hinweise darauf geben können, wie es zu dem Brand der grünen Papiertonne gekommen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Pkw-Lenker überschlägt sich auf Autobahn-Parkplatz

Deutlich alkoholisiert und ohne die Berechtigung, überhaupt ein Auto fahren zu dürfen, ist ein 24-Jähriger am Sonntagabend auf einem Autobahnparkplatz neben der A 96 mit einem Lkw zusammengestoßen und hat sich überschlagen. Der junge Fahrer war in Richtung Memmingen unterwegs, als er auf den Parkplatz Humbrechts fuhr und dort mit mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit und wegen alkoholbedingt unsicheren Fahrstils erst gegen den Bordstein und in der Folge gegen mehrere große Findlingssteine prallte. Sein VW Golf verlor die Bodenhaftung und schanzte daraufhin erst gegen das Führerhaus eines auf dem Parkplatz abgestellten Lkws, bevor er sich überschlug und auf dem Dach landete. Der Golf-Lenker sowie seine vier Mitfahrer hatten Glück - alle konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien, der Feuer gefangen hatte. Während die vier mitfahrenden Insassen nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, erlitt der 24-Jährige leichte Blessuren. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand des VW. An diesem entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Lkw dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen sowie den Einrichtungen auf dem Parkplatz wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Dem Unfallverursacher, der eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen ablehnte, wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Laut einem Atemalkoholtest hatte er weit mehr als zwei Promille intus. Einen Führerschein konnte der 24-Jährige der Polizei auch nicht vorweisen - augenscheinlich war er mit dem Auto unterwegs, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Führerschein zu rechnen.

Wangen

Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am Sonntagmorgen in eine Kontrollstelle der Polizei im Stadtgebiet gefahren ist. Der 66 Jahre alte Autofahrer hatte laut einem Atemalkoholtest morgens um 10 Uhr mehr als 1,5 Promille intus, was das sofortige Ende seiner Fahrt bedeutete. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und brachten ihn ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten. In dem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die langanhaltende Wirkung von Alkohol im Körper hin. Selbst wenn Sie mehrere Stunden vor Fahrtantritt keinen Alkohol zu sich genommen haben, sollten Sie, beispielsweise bei Konsum von Alkohol am Vorabend, kritisch prüfen, ob eine Beeinflussung noch gegeben ist und im Zweifelsfall das Auto stehen lassen.

Bergatreute

Brand in Witschwende

Glück gehabt hat ein Bewohner von Witschwende, der am Sonntagmittag in seinem Wohnhaus unfreiwillig einen Brand verursacht hat. Der 76 Jahre alte Mann wollte in seinem Ofen ein Feuer entzünden, als ihm dabei alte Glut auf einen vor dem Ofen gelagerten Holzstapel fiel. Dieser begann zu qualmen und mehrere Scheite entzündeten sich. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Holz und lüftete die verrauchte Wohnung durch. Schaden am Gebäude entstand nicht, der Senior blieb unverletzt.

Bad Waldsee

Nach Diebstahl aus Verkaufsstand - Tatverdächtige ermittelt

Zwei Diebe haben am Sonntag aus einem Selbstbedienungsverkaufsstand in Mittelurbach Lebensmittel im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags gestohlen. Die Täter nahmen kurz nach 10 Uhr Eis, Brot, mehrere Wurstwaren und Fisch aus dem Verkaufsstand mit, ohne dafür zu bezahlen. Sie wurden dabei von einer Videokamera gefilmt und anhand der Aufzeichnung identifiziert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchsuchte die Polizei am Sonntagabend die Wohnungen der beiden 23 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen. In den Wohnräumen des Jüngeren fanden die Beamten die gestohlenen Lebensmittel. Das Duo hat sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich zu verantworten.

