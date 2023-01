PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 01.01.2023 aus dem Bodenseekreis

Bad Wurzach (ots) - Diebe brechen in Wohnhaus ein Bislang unbekannte Täter suchten an Sylvester in der Zeit von 11.45 Uhr bis 21.15 Uhr ein Wohnhaus in der Vorstadtstraße heim. Es wurde ein Fenster aufgebrochen und man stieg in das Objekt ein. Im Anschluss wurden mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ravensburg ...

