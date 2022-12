Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Stark alkoholisierte Person greift Rettungsdienst und Polizei an

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Max-Planck-Weg, dass er bereits seit mehreren Stunden durch laute Musik aus einer angrenzenden Wohnung in seiner Ruhe gestört wird und den Verdacht hat, dass der dortige Bewohner gar nicht zuhause ist. Die eingesetzten Beamten vor Ort konnten die laute Musik ebenfalls wahrnehmen, jedoch öffnete auf Klopfen und Klingeln niemand die Wohnungstür. Durch Hinzuziehung der Feuerwehr, konnte letztendlich durch den Balkon eine Person in besagter Wohnung auf dem Sofa festgestellt werden, welche keine Regung zeigte. Als der 57-Jährige geweckt werden konnte, griff dieser unmittelbar den inzwischen vor Ort befindlichen Rettungsdienst an und stieß ihn von sich. Einen weiteren Angriff konnte durch die Polizeibeamten vor Ort verhindert werden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem offensichtlich stark alkoholisierte Mann der Gewahrsam erklärt. Als er zum Dienstfahrzeug verbracht wurde, trat er unvermittelt gegen das Knie eines Polizeibeamten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Friedrichshafen

Unfallverursacher gesucht

Am Freitag zur Mittagszeit zwischen 13:30 Uhr- 14:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, auf dem Parkplatz des Bodenseecenters, Höhe MediaMarkt, einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Der unbekannte Unfallverursacher streifte beim Ein- bzw. Ausparken einen braunen Mazda DJ1. An dem beschädigten Fahrzeug konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 075417010 zu melden.

