Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Presseberichte Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Fahrzeug beim Rangieren beschädigt - Verursacher flüchtet

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Friedrich-List-Straße ereignet hat. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Lenker einer weißen Limousine mit SIG- Zulassung und Anhänger beim Rangieren einen grauen Golf beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt hat, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter 07571/104-0 zu melden.

Bingen

Hydraulikschlauch geplatzt

Mehrere Liter Hydrauliköl hat am Donnerstag kurz nach 16 Uhr der Fahrer eines Müllfahrzeugs in der Burgstraße verloren. Der Fahrer stellte plötzlich fest, dass am Heck seines Fahrzeugs links und rechts Ölfontänen herausspritzten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr rückte an, nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf der Straße auf und reinigte das Dach des Fahrzeugs. Eine Umweltgefahr war nicht gegeben.

Bad Saulgau

Gas und Bremse verwechselt - Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein Unfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Straße "Am Schönen Moos" ereignet. Weil er beim Verlassen des Thermenparkplatzes offenbar Gas und Bremse verwechselte, prallte ein 94-Jähriger mit seinem Mercedes gegen den Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen. Durch den Aufprall brach das Heck des Wagens des 62-Jährigen derart aus, dass es gegen zwei geparkte Pkw prallte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert.

Meßkirch

Einbruch in Spielcasino

Drei Geldspielautomaten wurden bei einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr in einer Spielhalle im Veritasring gewaltsam aufgebrochen. Durch das Einschlagen einer auf der Rückseite befindlichen Glastür konnten sich die Unbekannten Zutritt zum Gebäude verschaffen. Dort brachen sie die Automaten auf, über die Höhe des entwendeten Betrags ist bislang noch nichts bekannt. Zeugen des Einbruchs oder Personen, die in der Nacht im Bereich des Spielcasinos Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Meßkirch unter 07575/2838 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell