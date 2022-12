Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto auf Baumarktparkplatz angefahren

Einfach davongefahren ist ein Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 14 und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße einen 5er BMW angefahren hat. Vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke touchierte der unbekannte Fahrer den abgestellten BMW und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem Wagen. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Fahrer oder das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Beinahe-Kollision - Autofahrer muss zur Blutentnahme

Eine Fußgängerin gefährdet hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Bereich der Ortschaft Kappel. Der Lenker war auf einer schmalen Straße unterwegs, als ihm zwei Frauen mit insgesamt vier Hunden aus einem Waldstück entgegenkamen. Der 58 Jahre alte Pkw-Lenker hupte derart anhaltend, dass die Hunde wild wurden und fuhr wohl zügig auf die Frauen zu. Wohl denkbar knapp fuhr er an einer der Frauen vorbei und touchierte beinahe einen Hund. Da diese daraufhin die Polizei verständigte und der Verdacht im Raum stand, dass der Lenker alkoholisiert gewesen sei, musste der 58-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Aichstetten

Nötigung auf Autobahn

Am vergangenen Donnerstag hat ein Autofahrer auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch West den Lenker eines roten Seat bedrängt. Der bislang unbekannte Fahrer, der mit einem silbernen Passat unterwegs gewesen ist, gab gegen 13 Uhr erst permanent Lichthupe und bremste den Seat-Lenker im Anschluss aus. Dieser meldete sich bei der Polizei. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Bad Wurzach

Mann schlägt auf Autos ein

Mit Fäusten hat ein Mann am frühen Freitag im Bereich der Parkplätze an der Sporthalle am Schulzentrum auf mehrere geparkte Autos eingeschlagen. Der 31-Jährige verursachte dadurch an mindestens zwei Pkw einen Schaden an der Motorhaube, der sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte. Er hat mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Bergatreute

Einbrecher stiehlt Bargeld

Auf Bares abgesehen hatte es ein bislang unbekannter Täter, der am Donnerstagabend zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Furt" eingestiegen ist. Der Unbekannte verschaffte sich durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters Zugang zu dem Gebäude und durchsuchte mehrere Zimmer. Mit Bargeld in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe machte sich der Einbrecher schließlich aus dem Staub. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet etwaige Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich Furt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Fronreute

Angehörige bedroht und Polizeibeamte beleidigt

Ein 50 Jahre alter Mann hat am frühen Donnerstag im Ortsteil Staig für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 50-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, bedrohte zunächst seine Angehörigen und drohte dann an, sich etwas anzutun. Mehrere alarmierte Polizeistreifen trafen den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei beleidigte der 50-Jährige die Beamten. Aufgrund seines psychischen Zustands brachten die Polizisten den Mann in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Wangen

Polizei bringt Mann nach Bedrohung in Fachklinik

Ermittlungen wegen Bedrohung haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 59-jährigen Mann eingeleitet, nachdem dieser am Donnerstagnachmittag einen Nachbarn bedroht hat. Die Polizei war gegen 16 Uhr alarmiert worden, weil der 59-Jährige im Gespräch mit seinem 65 Jahre alten Nachbarn in einem Wangener Wohngebiet plötzlich einen Gegenstand hochhielt, der wie eine Pistole aussah, und mit drohenden Worten auf den 65-Jährigen richtete. Danach ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab, das unverletzt blieb. Polizeibeamte konnten den 59-Jährgen kurz darauf unweit seiner Wohnanschrift widerstandslos festnehmen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden die Polizisten in der Wohnung des Mannes mehrere Schreckschusswaffen, eine scharfe Langwaffe sowie Messer und Äxte. Der 59-Jährige wurde indes wegen seines psychisch auffälligen Zustands von den Beamten in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Landkreis Ravensburg / Argenbühl

Feuerwerkskörper gezündet

Im Laufe des Donnerstags konnte die Polizei kreisweit etliche frühzeitig abgebrannte Feuerwerkskörper feststellen. Das Zünden der Böller, das grundsätzlich nur an Silvester und an Neujahr erlaubt ist, verlief dabei bis auf eine Ausnahme glimpflich: im Molkereiweg in Eisenharz setzte am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine Rakete eine Thuja-Hecke in Brand. Durch die Flammen wurde auch ein benachbartes Haus in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 66 Wehrleuten an, um das Feuer zu löschen. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei 25 und 24 alte Männer wegen fahrlässiger Brandstiftung. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei erneut zur Vorsicht mit jeglicher Art von Pyrotechnik auf. Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug und haben in Kinderhänden nichts verloren, da sie schwere Verletzungen verursachen können. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf eine CE-Zertifizierung und beachten Sie lokale Böllerverbote. Übrigens: in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden dürfen nach einer bundesweiten Regelung schon seit den 1970er Jahren keine Böller und Raketen mehr gezündet werden.

