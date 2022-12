Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Hochstraße einen VW Golf an der Beifahrertüre touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Bei dem Rempler entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten der Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Randalierender Kneipengast

In der Gewahrsamseinrichtung der Polizei Friedrichshafen endete die Nacht auf Donnerstag für einen 37-Jährigen, der am Abend in einer Gaststätte in der Riedleparkstraße negativ aufgefallen ist und mehrere Personen angegriffen hat. Stark alkoholisiert schrie er herum, weshalb er von einer Angestellten zum Gehen aufgefordert wurde. Anstatt das Lokal zu verlassen, wurde er aggressiv. Er schlug und trat auf mehrere Personen ein, würgte einen Gast und verhielt sich gegenüber der Polizei vollkommen uneinsichtig, woraufhin der deutlich alkoholisierte 37-Jährige in Polizeigewahrsam genommen wurde. Eine 64-Jähriger erlitt durch den Angriff eine blutende Wunde am Kopf und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Den 37-Jährigen erwartet neben der Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auch eine Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei.

Fischbach

Einbrecher schlägt auf seinen Verfolger ein

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag gegen 19 Uhr im Reichenauweg einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die Verfolgung aufgenommen. Der junge Mann war am Abend nach Hause gekommen und musste feststellen, dass die Terrassentüre des Elternhauses eingeschlagen worden und der Täter im Haus offenbar noch am Werk war. Geistesgegenwärtig machte er Nachbarn aufmerksam, verständige die Polizei und nahm die Verfolgung des Diebs auf, als dieser in Richtung Hohentwilstraße flüchtete. Der Mut des 18-Jährigen wurde jedoch nicht belohnt. Zwar konnte er Schritt halten, wurde vom Unbekannten jedoch mit Schlägen angegriffen und dabei leicht verletzt. Schließlich zückte der Täter einen Gegenstand, bei dem es sich mutmaßlich um ein Messer gehandelt hat und flüchtete über einen Zaun hinweg durch das Wohngebiet. Die Polizei konnte dem Einbrecher trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht habhaft werden. Der Täter wird als Mitte 30 und etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben. Er hatte dunkles kurzes Haar, trug eine schwarze Jacke und schwarze Jeans. Da er bei seiner Flucht offenbar gestürzt war, dürfte seine Kleidung schmutzig gewesen sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Immenstaad

Warnbaken umgelegt und Verkehrszeichen abmontiert - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Gangolfstraße und der Markdorfer Straße Unfug getrieben haben, bittet die Polizei um Hinweise. Sie montierten ein Verkehrszeichen ab und legten mehrere Warnbaken um. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Aktionen in Verbindung mit dem Brand in einem Bushäuschen stehen könnten (Pressemeldung vom 29.12.2022). Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Tettnang

Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der L 333 an der Einmündung zur B 467 einen Verkehrsunfall verursacht und danach die Flucht ergriffen. Der Unbekannte war mit seinem Wagen in Richtung Tettnang unterwegs und bog nach links zur Auffahrt der B 467 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mazda-Lenkers. Der 56-jährige Lenker musste nach rechts ausweichen um eine Kollision zu vermeiden und streifte dabei die Leitplanke. Der Unfallverursacher hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber über die Bundesstraße in unbekannte Richtung fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen oder silbernen Kombi, mutmaßlich der Marke Peugeot, mit Lindauer Zulassung gehandelt haben. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Kurz darauf ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein weiterer Unfall. Ein unbekannter Autofahrer, der aus Richtung Walchesreute kam, ordnete sich mit seinem grünen Wagen mit Schweizer Zulassung zunächst auf die Linksabbiegerspur ein und zog kurzentschlossen doch noch auf die Geradeaus-Spur in Richtung Tettnang. Ein nachfolgender 58 Jahre alter BMW-Fahrer musste durch das Manöver stark abbremsen. Der 20 Jahre alte Opel-Lenker, der hinter dem BMW fuhr, konnte jedoch nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Während der unbekannte Unfallverursacher das Weite suchte, entstand am Opel rund 5.000 Euro, am BMW etwa 4.000 Euro Sachschaden. Auch zu diesem Unfall nehmen die Beamten des Polizeipostens Tettnang Hinweise entgegen.

Tettnang

Autoplanen angezündet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Zündler hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Georgstraße offenbar zwei Abdeckplanen, die über Autos gespannt waren, angezündet. Ein Zeuge wurde glücklicherweise noch rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und konnte das Feuer rasch löschen, sodass der entstandene Sachschaden lediglich rund 100 Euro beträgt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meersburg

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr an der Einmündung der Daisendorfer Straße zur Schützenstraße, bei dem ein 68 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Daisendorf unterwegs und übersah den dunkel gekleideten Radler, der ohne Fahrradhelm und offenbar ohne Beleuchtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 68-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Unfallzeugen und Personen, die auf den Trekkingrad-Fahrer aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5333 an den Verkehrsdienst Ravensburg zu wenden, der die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell