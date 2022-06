POL-SL: 38-Jähriger stirbt an Drogenvergiftung

Saarbrücken / St. Ingbert (ots) - Ein Mann aus St. Ingbert ist das 15. Drogenopfer im Jahr 2022. Der 44-Jährige verstarb bereits am 24. November 2021 in seiner Wohnung. Er wurde von einen Bekannten leblos aufgefunden. Die durchgeführte Obduktion und das toxikologische Gutachten ergaben, dass der Mann an einer Drogenintoxikation verstorben ist. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Landespolizeipräsidium Saarland ...

