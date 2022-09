POL-IZ: 220901.2 Lunden: Misslungenes Manöver bei mehr als zwei Promille

Glückstadt (ots) - Nachdem eine Frau am Dienstag in Glückstadt ihre Einkäufe erledigt hatte, entwendete ihr ein Unbekannter ihre Geldbörse, die sie leichtsinnigerweise in einem Beutel am Einkaufswagen verwahrte. Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr verließ die Geschädigte mitsamt einem Einkaufswagen den Lidl-Markt in der Nordmarkstraße. Ihr Portemonnaie hängte sie in einem Beutel an den Einkaufswagen. Sie ...

