Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unter Alkoholeinfluss Lkw auf BAB 4 gesteuert

Kraftsdorf (ots)

Am Montagnachmittag erreichten die Autobahnpolizeiinspektion Hinweise von Verkehrsteilnehmern zu einem Lkw mit unsicherer Fahrweise auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main. Die alarmierten Polizisten stellten den beschriebenen Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Hermsdorf-Ost fest und lotsten ihn auf einen Parkplatz an der A 4. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war. Der Vortest erbrachte am Nachmittag einen Wert von 2,52 Promille. Gegen den 37-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr erstattet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Der Lkw wurde soweit gesichert, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Das Unternehmen des Beschuldigten wurde verständigt, das einen Ersatzfahrer zur Übernahme des Sattelzuges vor Ort schickte.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell