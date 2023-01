Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus demm Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Owingen

Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zwischen den Wegen" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zum Haus, während sich die Familie im Kurzurlaub befand. Über das Diebesgut ist noch nichts Genaues bekannt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Tettnang

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Silvesternacht in der Mastorter Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflohen. Hierbei verursachte er etwa 7.000 Euro Sachschaden. Lackspuren deuten darauf hin, dass der Unbekannte mit einem schwarzen Pkw unterwegs gewesen sein könnte. Zeugen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 auf dem Polizeiposten Langenargen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer stoßen zusammen - eine Person schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin, nachdem sie am Sonntagnachmittag auf dem Radweg zwischen Meersburg und Uhldingen mit einem entgegenkommenden Radler zusammengestoßen ist. Die Zweiradfahrerin geriet nach derzeitigen Erkenntnissen zu weit nach links, kollidierte mit dem 15-Jährigen und stürzte. Sie verlor in der Folge kurzzeitig das Bewusstsein und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 15-Jährige blieb indes unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell