POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 60-jährige Frau wurde am Sonntagnachmittag in einer Tiefgarage in Walldorf von einem unbekannten Täter überfallen. Die Dame hatte gegen 16 Uhr am Geldautomat einer Bank in der Johann-Jakob-Astor-Straße abgehoben und begab sich im Anschluss zu ihrem Fahrzeug, das sie in ...

