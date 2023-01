Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Brand in Mehrfamilienhaus

In den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr bereits mit einem Brand in der Bichtlinger Straße beschäftigt. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich in einem Wohnzimmer im Obergeschoss ein Feuer entfacht. Als mögliche Brandursache kommt ein in Brand geratener Christbaum in Betracht. Ein Bewohner wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Wegen einer Ruhestörung durch lärmende Roller-Motoren wurden Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr in den Bereich Achbergstraße gerufen. Bei Eintreffen der Streife rannten mehrere Personen davon. Ein Rollerfahrer, den die Polizisten kontrollieren wollten, flüchtete ebenfalls mit seinem Gefährt und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt, bei der er die Geschwindigkeitsbegrenzungen teils erheblich überschritt. Nachdem er an einem Fußweg zunächst entkommen konnte, standen die Polizisten wenig später an der Wohnungstüre des 17-Jährigen, der wegen seinem Fahrverhalten nun mit einer Strafanzeige rechnen muss. Sein Führerschein sowie sein Motorroller wurden sichergestellt.

Krauchenwies

Unfallverursacher fährt nach Parkrempler davon - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag in der Straße "Am Bildstock" einen geparkten Toyota beschädigt und ist dann davongefahren. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich eines vierstelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und bittet Zeugen, die den Unfall zwischen Sonntag 2 Uhr und Montag 17 Uhr beobachtet haben, oder anderweitig Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell