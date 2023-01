Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt betrunkene Frau in Gewahrsam

Mit über drei Promille ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Frau in der Schanzstraße negativ aufgefallen. Der Wirt einer dortigen Gaststätte reagierte und rief die Polizei, da die 51-Jährige dessen Gäste sowie Passanten anpöbelte. Die Beamten nahmen die Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung in Gewahrsam und brachten sie zuvor zu einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil sie die Einsatzkräfte während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und versuchte, nach diesen zu treten, muss sie neben den Kosten für die Übernachtung auch mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Meckenbeuren

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte zwischen 0 Uhr und 2 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise einen Zigarettenautomaten in der Eugen-Bolz-Straße aufgesprengt. Ein Zeuge hatte in dieser Nacht zwei laute Knalle gehört, die er auf die Sprengung zurückführt. Erste Schätzungen ergaben an dem stark beschädigten Automaten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bermatingen / Meersburg

Unbekannte wollen Zigarettenautomaten aufbrechen

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag versucht, zwei Zigarettenautomaten in Bermatingen in der Heiligenbergstraße und in Meersburg in der Straße "Am Weiher" aufzubrechen. Die Täter beschädigten die Automaten dabei, konnten jedoch keine Ware entwenden. Möglicherweise nutzten die Unbekannten für ihre Tat eine Flex oder ein ähnliches Gerät. Der Sachschaden beträgt jeweils circa 700 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-0 entgegen.

