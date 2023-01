Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Polizei nimmt betrunkene Frau in Gewahrsam Mit über drei Promille ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Frau in der Schanzstraße negativ aufgefallen. Der Wirt einer dortigen Gaststätte reagierte und rief die Polizei, da die 51-Jährige dessen Gäste sowie Passanten anpöbelte. Die Beamten nahmen die Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung in Gewahrsam und brachten sie zuvor zu ...

mehr