POL-HOM: Sachbeschädigung Sportplatz SV Alschbach

Bexbach (ots) - Am 29.09.2022, zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr, ereignete sich ein Kraftfahrzeug-diebstahl in der Maxstraße in Bexbach. Der bislang unbekannte Täter nutzte hierbei die kurzfristige Abwesenheit des Fahrzeugführers aus und entwendete den Mercedes-Benz Sprinter, weiße Lackierung (schwarze Flecken durch Rostentfernung auf der rechten Fahrzeugseite sowie Baustellenaplikationen am Fahrzeugheck), ...

mehr