Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall eines PKW mit einem Radfahrer kam es am gestrigen Nachmittag in der Straße Im Forst. Ein ortsansässiger PKW-Fahrer befuhr die Straße von der Ortslage kommend in Richtung Herda hinter vier Radfahrern. Letztere beabsichtigten nach links auf den Werratal-Radweg aufzufahren und zeigten dies mittels ausgestrecktem linken Arm an. Als sich der 74-jährige behelmte Radfahrer entschloss, nach links abzubiegen, fuhr auch der 18-jährige PKW-Fahrer an, mit der Absicht linksseitig an den sich mittig auf der Fahrbahn befindenden Radfahrern vorbeizufahren. In der weiteren Folge kam es zur Kollision des abbiegenden Radfahrers und des PKW VW. Der Radler wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sowohl am PKW als auch am E-Bike entstanden geringe Sachschäden. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell