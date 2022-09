POL-PDNW: Garage aufgebrochen

Neustadt/Weinstraße (ots) - An dem unbeschrankten Bahnübergang im Albsheimer Weg in Grünstadt kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem PKW mit Anhänger und einem Zug. Der 54-jährige PKW Fahrer wollte den Bahnübergang in Richtung Grünstadt queren und übersah den sich nähernden Zug, der am Hauptbahnhof einfahren sollte. Am Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der PKW wurde vorne ...

