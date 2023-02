Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Geld geraubt

Am Sonntag überfielen mehrere Jugendliche in Geislingen zwei 15-Jährige.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr überfielen vier Jugendliche zwei 15-Jährige in der Straße Auf dem Häring. In drohender Haltung forderten sie Wertsachen und Geld. Einer der Beiden händigte sein Geld aus. Das nahm ein Täter an sich. Den Anderen durchsuchten sie nach Brauchbarem, fanden jedoch nichts. Danach verständigte ein Geschädigter seine Eltern. Die kamen vor Ort. Dem Vater gelang es, eine flüchtende 15-Jährige festzuhalten. Er übergab die Jugendliche der Polizei. Die anderen Täter flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits Zeugen vernommen.

Hinweis der Polizei:

"Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

