POL-UL: (UL) Laichingen - Frauen lassen Betrüger abblitzen

Am Samstag versuchten Unbekannte bei Laichingen an das Geld einer 61-Jährigen und 58-Jährigen zu kommen.

Gegen 13.45 Uhr bekam die 61-Jährige in einem Laichinger Ortsteil eine Textnachricht von einer ihr fremden Nummer auf ihr Handy. Die Schreiberin gab sich als Tochter der Frau aus und gab an, dass ihr Telefon kaputt gegangen sei. Die unbekannte Betrügerin bat um die Sofortüberweisung von Geld. Mit dem Betrag wolle sie dringende Rechnungen begleichen. Die Frau reagierte richtig und kam der Forderung nicht nach. Ähnlich erging es einer 58-Jährigen aus Laichingen. Denn zur gleichen Zeit versuchte die unbekannte Betrügerin die Frau reinzulegen. Auch in diesem Fall wurde über einen Nachrichtendienst ein vierstelliger Betrag per Sofortüberweisung gefordert. Die 58-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und fertige Screenshots von der schriftlichen Unterhaltung an. In beiden Fällen erstatteten die Frauen Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun nach den Unbekannten.

Die Polizei informiert:

Bislang traten die Täter über Anrufe, vorwiegend bei Senioren, in Erscheinung. Dabei stellten sie sich als angebliche Polizisten, Söhne, Enkel oder andere Verwandte vor und täuschten so ihre Opfer. Eine angebliche Notlage der Anrufer sollte die Senioren dazu veranlassen, Geld und andere Wertgegenstände auszuhändigen.

Bereits bekannt ist die Masche, die potentiellen Opfer auch mittels Messenger anzuschreiben.

Deshalb empfiehlt die Polizei:

Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern und Nachrichtenschreibern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden.

Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

