POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Tankstelle in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am frühen Donnerstag, 19. Januar 2023, in eine Tankstelle in der Delmenhorster Straße in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Um 01:27 Uhr schlugen die Unbekannten die Scheibe der Eingangstür ein und lösten dadurch einen Alarm aus. Trotzdem betraten sie den Verkaufsraum und nahmen etwas Bargeld an sich. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

