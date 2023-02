Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Berauscht unterwegs

Am Wochenende zog die Polizei in Ulm zwei Personen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Samstag war gegen 22.30 Uhr die Fahrt für einen 29-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Straße Obere Bleiche hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer des E-Scooter zu viel getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Ähnlich erging es am Sonntag einer 31-Jährigen in Ulm. Die war gegen 5.45 Uhr in der Furttenbachstraße unterwegs als die Polizei die Frau kontrollierte. Die Fahrerin roch nach Alkohol. Deshalb führten die Polizei einen Alkoholtest durch. Da der Wert zu hoch ausfiel, musste sie ihren Mitsubishi stehen lassen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

