FW Rheingau-Taunus: Moderne Notruftechnik und optimale Rettungskette retten Menschenleben

Bad Schwalbach (ots) - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Freitagmorgen an der Bahnstrecke zwischen Eltville am Rhein und Walluf. An einem Güterzug wurde der Austritt von Salzsäure festgestellt. Vermutlich hatten sich geringe Mengen Säure mit Kondenswasser vermischt. Nach drei Stunden war der Einsatz ...

mehr