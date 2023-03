Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter E-Scooter verletzt sich beim Sturz

Jülich (ots)

Am Sonntag, 02:35 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Jülicher mit einem E-Scooter die Kuhlstraße. Bei dem Versuch auf den Gehweg zu fahren, stürzte dieser und kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der Fahrzeugführer eine Kopfverletzung und war bewusstlos. Ersthelfer eilten zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkholtest war auf Grund der starken Alkoholisierung nicht möglich. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme, zum Zwecke der Beweissicherung, durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das nun eingeleitete Strafverfahren dauert an.

