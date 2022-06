Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 32-Jähriger verletzt drei Polizeibeamte im Einsatz

Altenburg (ots)

Altenburg: Am gestrigen Nachmittag (23.06.2022) erhielt die Altenburger Polizei gegen 14.20 Uhr die Mitteilung über zwei aggressive Personen. Ort des Geschehens war ein Wohnheim in der Grabenstraße in Altenburg. Nachdem die Beamten den Einsatzort erreichten, weigerte sich der spätere Tatverdächtige (32), das Wohnheim zu verlassen, obwohl ihm seitens der Berechtigten ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Als die Beamten ihn daraufhin nach draußen bringen wollten, griff der Mann insgesamt drei Beamte tätlich an und verletzte sie leicht. Er musste aufgrund dessen fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Zu allem Überfluss beleidigte er die Beamten mehrfach und spuckte diese an. Nun wird unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn ermittelt. Der Tatverdächtige wurde inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen. (JMV)

