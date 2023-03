Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrolle beendet Alkoholfahrt

Kreuzau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen endete die Heimfahrt eines 26-jährigen Mannes aus Düren in Kreuzau auf der Dürener Straße in einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits bei der ersten Ansprache fiel den eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Innenraum des PKW auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 mg/l. Der Fahrzugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde zur Wache nach Kreuzau verbracht, wo eine Blutprobe veranlasst wurde. Dem Dürener droht jetzt ein Strafverfahren und sein Führerschein verblieb bei der Polizei.

