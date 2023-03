Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Trunkenheit am Steuer

Jülich (ots)

Am Freitag kam ein 40-jähriger Fahrzeugführer gegen 19:20 Uhr auf der Kreisstraße 8 (Spieler Weg), in Höhe der Ortslage Jülich-Serrest, mit seinem Pkw aus derzeit unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Angeblich, so der Mann an der Unfallstelle gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten, sei er in Höhe des Wohnplatzes auf der Fahrt in Richtung Welldorf einem nicht näher bezeichneten Tier nach rechts ausgewichen. Dabei geriet er gegen ein Verkehrsschild und verursachte ebenfalls Sachschaden an mehreren von ihm touchierten Zäunen. Bei der Unfallaufnahme wurde dann allerdings Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein deutliches Ergebnis von 1,2 Promille in der Atemluft. Der Jülicher war ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.

Der Pkw des Verunfallten war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt. Die Gesamtschadenshöhe des Unfalls wird auf etliche tausend Euro geschätzt.

Das nun gegen den Jülicher eingeleitete Strafverfahren dauert an.

