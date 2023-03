Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Führer kollidiert mit Fußgänger, flüchtet und lässt schwer Verletzten auf der Straße liegend zurück.

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es in Düren auf der Kreuzung Euskirchener Straße / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwere Beinverletzungen erlitt. Ein unbekannter Pkw-Führer hatte die Euskirchener Straße aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz kommend in Richtung Stockheimer Landstraße befahren. Der Pkw kollidierte mit dem 20-jährigen Dürener auf der Fußgängerfurt. Der Fußgänger wollte die Euskirchener Straße aus Sicht des Pkw-Führers von links nach rechts queren und hatte schon fast die andere Straßenseite erreicht. Der Fußgänger wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Gesucht wird ein schwarzer VW Golf mit der Städtekennung DN, der an der Front beschädigt ist. Am Unfallort blieben Glassplitter und Plastikteile des Fahrzeuges zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beschädigten Fluchtfahrzeug machen können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell