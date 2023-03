Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Düren / Jülich (ots)

Zwei private Wohnhäuser wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel von Einbrechern.

In den Morgenstunden des 15.03.2023 bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Keltenstraße in Huchem-Stammeln, dass sie über Nacht ungebetenen Besuch bekommen hatten. Der oder die noch unbekannten Täter hatten sich durch die Haustür Zugang zum Eingangsbereich des Hauses verschafft. Aus der Diele stahlen sie unter Anderem Geldbörsen und Schmuck. Den Wohnbereich des Hauses betraten sie augenscheinlich nicht.

Nach Aussage der Bewohner muss der Einbruch in der Nacht von Dienstag 23:30 Uhr (14.03.2023) auf Mittwoch 05:45 Uhr (15.03.2023) verübt worden sein.

Einen ähnlichen Tatzeitraum konnten die Bewohner eines Reihenhauses in der Schlicher Straße in Derichsweiler eingrenzen. Dort hatten sich Unbekannte zwischen Dienstagabend 22:30 Uhr und Mittwochmorgen 08:30 Uhr unerlaubt Zutritt verschafft. Der oder die Täter brachen ein Fenster sowie die Terrassentür des Hauses auf, durchwühlten den im Erdgeschoss gelegen Wohnbereich und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen sicherte die Polizei vorhandene Spuren. Sollten Sie rund um die beiden Tatorte in Huchem-Stammeln und Derichsweiler verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei bei ihren Ermittlungen hilfreich sein könnten, wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei Düren. Diese ist unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell