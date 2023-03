Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall auf der Zollhausstraße

Düren (ots)

Am frühen Dienstagabend (14.03.2023) kam es auf der Zollhausstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Ein 39-Jähriger aus Düren war gegen 17:50 Uhr mit seinem Pkw auf der Zollhausstraße, aus Fahrtrichtung Birkesdorf kommend, in Richtung Düren unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 39-Jährige mit seinem Pkw auf einen geparkten Pkw auf. In diesem, am Fahrbahnrand in Richtung Düren geparkten, Fahrzeug saßen zum Zeitpunkt der Kollision ein 54-Jähriger aus Düren sowie ein 18-jähriger, ebenfalls aus Düren. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der geparkte Pkw gegen den Pkw einer 48-Jährigen aus Langerwehe geschoben. Die Frau war zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pkw ebenfalls in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Ihr Pkw wurde durch die Kollision wiederum gegen einen weiteren Pkw geparkten Pkw geschoben. Der Pkw, bei dem es sich um das Fahrzeug eines 56-Jährigen aus Düren handelt, wurde gegen ein fünftes, ebenfalls geparktes, Fahrzeug einer 45 Jahre alten Frau aus Jülich geschoben. Sowohl der 39-jährige aus Düren als auch der 18-jährige Beifahrer des geparkten Pkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 54-jährige Insasse des geparkten Pkw wurde leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge der Verletzten mussten abgeschleppt werden.

