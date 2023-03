Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederzier (ots)

Am Dienstagabend (14.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ellen ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Eheleute (beide 61 Jahre alt), die das Haus in der Moritz-Bayer-Straße gemeinsam mit ihrem 30-jährigen Sohn bewohnen, hatten diese ihr Zuhause gegen 17:50 Uhr verlassen und waren gegen 19:30 Uhr zurückgekehrt. In dieser Zeit verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Haus, vermutlich indem sie ein Fenster aufhebelten. Nachdem sie in das Wohnhaus eingestiegen waren, durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Sie gelangten in den Besitz von Schmuck und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Eine 28-Jährige Zeugin beobachtete zur Tatzeit drei unbekannte Personen und beschreibt eine dieser Personen wie folgt:

-etwa 180cm groß -kurze Haare -eckige Kopfform -eingefallene Augen -bekleidet mit einem grauen Sweatshirt

Außerdem habe eine zweite Person einen auffälligen roten Schal getragen. Möglicherweise stehen diese drei Personen mit der Tat in Zusammenhang. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

