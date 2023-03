Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht: Kind verletzt

Jülich (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (13.03.2023) sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr wartete eine Jülicherin mit ihrer sechs Jahre alten Enkeltochter auf dem Gehweg an der Kreuzung Neusser Straße/ Römerstraße/ Große Rurstraße, um die dortige Fußgängerfurt der Fußgängerampel in Richtung Große Rurstraße zu nutzen. Die 60-Jährige gab an, gemeinsam mit ihrer Enkelin bei Grünlicht die Fahrbahn betreten zu haben. In diesem Moment näherte sich ein Radfahrer, der den Fahrradstreifen aus Richtung Kurfürstenstraße kommend, in Fahrtrichtung Römerstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Sechsjährigen und dem Radfahrer in dessen Folge das Kind mit dem Kopf gegen den Rahmen des Fahrrads fiel und leicht verletzt wurde. Der unbekannte Radfahrer hielt, nach Angaben der Seniorin, nach der Kollision kurz an, beschwerte sich über die Situation und setzte dann seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können. Dieser wie folgt beschrieben:

- etwa 185-190cm groß - etwa 55-60 Jahre alt - mittellange, graue Haare - Drei-Tage-Bart - Bekleidet mit einer roten Jacke und einer blauen Jeanshose - Mütze

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der 02421 949-5232 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell