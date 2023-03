Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Freitagmorgen (10.03.2023) kam es auf der Tivolistraße/ Mariaweilerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Pkw die Tivolistraße. Von dort beabsichtige sie nach links in die Mariaweilerstraße einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto die Tivolistraße in Richtung Valencienner Straße. Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung zur Mariaweilerstraße zeigte für den Mann aus Düren Grünlicht. Er setzte seine Fahrt in Richtung Valencienner Straße fort, kurz darauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 58-Jährigen aus Mönchengladbach. Die Frau aus Mönchengladbach, die die Vorfahrt des 58-Jährigen missachtet hatte, wurde bei der Kollision leicht verletzt. Ebenso die Beifahrerin (50 Jahre alt, ebenfalls aus Düren) des 58-Jährigen. Die beiden verletzten Frauen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle abgeleitet.

