HZA-LÖ: Gemeinsame Pressemitteilung: Mutmaßlicher Drogenkurier in Weil am Rhein festgenommen

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Lörrach (ots)

1,1 Kilogramm Kokain fanden Zollbeamte des Hauptzollamts Lörrach bei einer im Stadtgebiet von Weil am Rhein durchgeführten Kontrolle. Bei der gemeinsamen Kontrolle des Hauptzollamts Lörrach und des Polizeireviers Weil am Rhein hielten die Beamten ein Fahrzeug eines privaten Fahrunternehmens mit Frankfurter Kennzeichen an. Der Beifahrer gab auf Befragen an, dass er gerade von einem Termin aus Frankfurt käme und nun auf dem Weg nach Hause sei. Er habe den Fahrer beauftragt, ihn von Frankfurt nach Basel zu fahren. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten auf der Rückbank eine Reisetasche, in der sich ein Päckchen mit weißem Pulver befand. Der 39-jährige Beifahrer gab an, dass es sich bei dem Pulver um ca. ein Kilogramm Kokain handele. Dieses sollte er einem unbekannten Mann an einem Treffpunkt in Weil am Rhein übergeben. Das Kokain wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen die beiden Insassen des Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach wurde gegen den Beifahrer Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

