Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Vereinsräume

Sprockhövel (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (05.10) Zutritt zu einem Vereinsgelände an der Straße zum Strandbad und brachen dort in einen Geräteschuppen ein. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten des Schuppens. Hier hebelten sie mehrere Spinde auf und entwendeten diverse Angelutensilien. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell