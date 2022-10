Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfallflucht mit Verletzten auf der Nierenhofer Straße

Hattingen (ots)

Ein falschgedeutetes Handzeichen sorgte nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag auf der Nierenhofer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Eine 18-jährige Hattingerin fuhr mit ihrem Mofa auf der Straße Südring. An der Kreuzung zur Nierenhofer Straße fuhr sie auf die dortige Linksabbiegerspur und blieb bei Rotlicht dort stehen. Bei Grünlicht fuhr sie an und wollte dem vorfahrtsberechtigten Geradeausverkehr freie Fahrt gewähren. Ein im Geradeausverkehrs befindlicher Seat-Fahrer wollte augenscheinlich nach rechts in die Nierenhofer Straße abbiegen und soll mit seiner Hand eine nach rechts wischende Handbewegung gezeigt haben um zweifelsfrei zu signalisieren, dass er ihr die Vorfahrt gewähren würde. Daraufhin fuhr die Mofafahrerin los. Der Pkw- Fahrer fuhr jedoch trotzdem weiter in den Kreuzungsbereich ein, worauf sie eine Vollbremsung durchführen musste. Infolge dessen stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich dabei leicht. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter auf der Nierenhofer Straße in Richtung Beuler Höhe, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die 18-Jährige merkte sich das Kennzeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Wohnanschrift des 24-jährigen Hattingers aufgesucht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden nun aufgenommen.

