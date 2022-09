Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (19.09.) ereignete sich gegen 16.18 Uhr auf der Neuenkirchener Straße ein Auffahrunfall. An der Baustellenampel in Höhe des Zollamtes kollidierten ein grauer Mercedes und ein weißer Peugeot. Nach Angaben der beiden Unfallbeteiligten haben Zeugen den Unfall beobachtet. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine unter der Rufnummer 05971/9384215 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell