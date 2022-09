POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Gastro-Bauwagen

Buchholz (WW) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bisher unbekannte Täter "In den Hanfen" in Buchholz ein Gerätehaus aufgebrochen. Die Täter entfernten gewaltsam das Vorhängeschloss und durchsuchten das Gerätehaus. Sie entkamen ohne Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

