Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberraden (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße 265 / Landesstraße 266 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad. Der LKW-Fahrer befuhr die Landesstraße 265 aus Richtung Straßenhaus kommend in Richtung Linkenbach. Der Motorradfahrer befuhr die Landesstraße 256 in entgegengesetzte Richtung. Beim Linksabbiegen auf die Landesstraße 266 übersah der wartepflichtige LKW-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Der schwerverletzte - nicht lebensbedrohlich verletzte - Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle ärztlich erstversorgt und ist anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen worden. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf 8000,- EUR geschätzt, der Schaden am LKW beträgt ca. 3000,- EUR.

