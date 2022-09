Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 19.09.2022 befuhr ein 32jähriger Mann mit seinem PKW die Kirchstraße in Kirchen in Richtung Jungenthaler Straße. Im Begegnungsverkehr schnitt ein roter Renault Twingo neueren Baujahres seine Fahrspur, touchierte seinen PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Fahrzeugführerin soll es sich um eine Frau mittleren Alters mit lockigen Haaren gehandelt haben. Die Polizei Betzdorf führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem unfallbeteiligten Renault Twingo oder der Fahrzeugführerin machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

