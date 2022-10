Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Doppelhaushälfte

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Elberfelder Straße ein. Zwischen 10 Uhr und 13:45 Uhr gelangten sie auf bisher nicht bekannte Weise in das Innere des Hauses und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Als Beute erlangten sie Kleinelektrogeräte sowie Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

