POL-EN: Hattingen- Taxifahrer nach Unfall auf der Felderbachstraße gesucht!

Schwelm (ots) - In der Zeit vom 30.09. bis zum 04.10. brachen unbekannte zwei an der Dorfstraße abgestellte Fahrzeuge auf. An einem Citroen Jumper brachen die Täter den Kofferraum auf und entwendeten mehrere Kisten hochwertige Werkzeuge. Auch an einem dort abgestellten Citroen Berlingo brachen sie die Hecktür auf und entwendeten die darin befindlichen Werkzeuge. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht Rückfragen ...

