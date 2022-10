POL-EN: Gevelsberg- Vorraum einer Bank Filiale mit Graffiti besprüht

Breckerfeld (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag und Samstag (30.09/01.10) in ein Einfamilienhaus in der Breckerfelder Straße ein. Auf bisher unbekannte Weise öffneten die Täter offensichtlich die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

