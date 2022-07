Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Größerer Polizeieinsatz in der Heidecksburgstraße

Gera (ots)

Gera: Am frühen Mittwochmorgen (13.07.2022, ca. 01.40 Uhr) kamen Beamte der Polizei Gera in der Heidecksburgstraße in Gera zum Einsatz, nachdem über den Notruf 110 zunächst eine verbal aggressive Personengruppe gemeldet wurde. Im Zuge des sofortigen Einsatzes stellten die Beamten zwei Tatverdächtige (29/42) am Einsatzort fest. Diese beleidigten vor Eintreffen der Polizeibeamten zwei Frauen (19/21), die ebenfalls vor Ort angetroffen wurden. Einer der Tatverdächtigen versuchte zudem von der 21-Jährigen eine Zigarette zu stehlen. Gegen die beiden Männer wurden Anzeigen wegen Beleidigung und versuchtem Diebstahl erstattet. Sie erhielten anschließend einen Platzverweis. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell