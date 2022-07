Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Bruno-Brause-Straße - Polizei Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Zu einem Diebstahl aus Keller kam es in der Zeit vom 23.06.2022 bis zum 11.07.2022 in einem Mehrfamilienhaus in der Bruno-Brause-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der noch unbekannte Täter diverse Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell