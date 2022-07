Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht

Altenburg (ots)

Schwanditz: Am 11.07.2022 wurde nach Bürgerhinweisen die zulässige Geschwindigkeit in der Ortslage Schwanditz durch Beamte der Altenburger Polizei kontrolliert. In der zeit von 14.30 Uhr bis 21.00 Uhr registrierten die Beamten insgesamt 25 Verstöße, wobei 17 Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld und acht Fahrzeugführer mit einem Bußgeld rechnen müssen. Vier Betroffene erwartet zudem ein Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell