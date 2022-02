Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschädigter Telefonmast nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall in der Bettelhecker Straße. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen auf die B89 einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Durch die Wucht der anschließenden Kollision wurde einer der beiden Pkw an einen Telefonmast geschleudert, der dadurch umfiel und zusasmmen mit dem Pkw in einer Hecke landete. Die Insassen der beiden Fahrzeuge kamen mit einem Schrecken davon, beide Pkw wurden jedoch erheblich beschädigt.

