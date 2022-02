Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bäckerei geflutet

Pößneck (ots)

Im Zeitraum vom 06.02.2022, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter durch eine Nebentür in ein geteiltes Geschäfts- und Wohngebäude in der Orlamünder Straße. Hier wurden im 1. Obergeschoss die Abflüsse von zwei Waschbecken verstopft und die Wasserhähne geöffnet. Das Wasser, welches über einen längeren Zeitraum lief, gelangte durch den Holzboden in eine darunter befindliche Bäckerei und richtete hier Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe an. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

