Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf - Rhein-Neckar-Kreis; Zeugen nach Pkw-Aufbruch gesucht

Walldorf- RNK (ots)

Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.15 h und 15.25 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür an einem in der Johann-Jakob-Astor-Straße abgestellten Pkw Peugeot auf. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

